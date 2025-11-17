- Crescita
Trade:
80
Profit Trade:
69 (86.25%)
Loss Trade:
11 (13.75%)
Best Trade:
19.28 USD
Worst Trade:
-38.22 USD
Profitto lordo:
300.81 USD (2 167 091 pips)
Perdita lorda:
-74.31 USD (181 015 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (203.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.98 USD (45)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
75.99%
Massimo carico di deposito:
93.86%
Ultimo trade:
15 minuti fa
Trade a settimana:
85
Tempo di attesa medio:
57 minuti
Fattore di recupero:
3.28
Long Trade:
77 (96.25%)
Short Trade:
3 (3.75%)
Fattore di profitto:
4.05
Profitto previsto:
2.83 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-6.76 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-68.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-68.62 USD (8)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
69.11 USD (14.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.81% (69.11 USD)
Per equità:
27.29% (113.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|XAUUSD
|27
|GBPJPY
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|195
|XAUUSD
|32
|GBPJPY
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|2M
|XAUUSD
|32K
|GBPJPY
|-39
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.28 USD
Worst Trade: -38 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +203.98 USD
Massima perdita consecutiva: -68.62 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent2.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 16
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 23
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
TP or Sl
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
33USD al mese
96%
0
0
USD
USD
482
USD
USD
1
0%
80
86%
76%
4.04
2.83
USD
USD
27%
1:20