- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
11 (68.75%)
Loss Trade:
5 (31.25%)
Best Trade:
11.62 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
50.39 USD (702 pips)
Perdita lorda:
-16.10 USD (133 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (35.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.64%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
1 (6.25%)
Short Trade:
15 (93.75%)
Fattore di profitto:
3.13
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
4.58 USD
Perdita media:
-3.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.82 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.28 USD
Massimale:
14.82 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.40% (14.82 USD)
Per equità:
4.68% (50.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|9
|USDCAD
|4
|EURGBP
|3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|38
|USDCAD
|11
|EURGBP
|-14
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|526
|USDCAD
|147
|EURGBP
|-104
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +11.62 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.14 USD
Massima perdita consecutiva: -14.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 3
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 8
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 1
|
GemTrade-Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 6
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 9
|
SembolFX-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 3
|
VantageFX-Live 2
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 54
|
IronFX-Real2
|0.00 × 7
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 36
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
