SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / M30FX Be Trader Not Gambler
Annisa Ritma Ratri

M30FX Be Trader Not Gambler

Annisa Ritma Ratri
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FBS-Real-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
11 (68.75%)
Loss Trade:
5 (31.25%)
Best Trade:
11.62 USD
Worst Trade:
-6.19 USD
Profitto lordo:
50.39 USD (702 pips)
Perdita lorda:
-16.10 USD (133 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (35.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
35.14 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
19.64%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.31
Long Trade:
1 (6.25%)
Short Trade:
15 (93.75%)
Fattore di profitto:
3.13
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
4.58 USD
Perdita media:
-3.22 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-14.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-14.82 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.28 USD
Massimale:
14.82 USD (1.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.40% (14.82 USD)
Per equità:
4.68% (50.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCAD 9
USDCAD 4
EURGBP 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCAD 38
USDCAD 11
EURGBP -14
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCAD 526
USDCAD 147
EURGBP -104
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11.62 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.14 USD
Massima perdita consecutiva: -14.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live07
0.00 × 3
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 8
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 1
GemTrade-Live
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 6
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 9
SembolFX-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 3
VantageFX-Live 2
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 54
IronFX-Real2
0.00 × 7
EGlobal-Cent4
0.00 × 36
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
83 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.17 18:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 13:09
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 05:38
Share of trading days is too low
2025.11.17 05:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 05:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.17 04:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 04:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 04:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 04:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
M30FX Be Trader Not Gambler
100USD al mese
3%
0
0
USD
1.1K
USD
1
0%
16
68%
100%
3.12
2.14
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.