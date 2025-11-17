SegnaliSezioni
Allan Kiprotich

NeuroQuantFX Grid

Allan Kiprotich
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AronMarkets-MT5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
335.00 USN
Worst Trade:
-0.19 USN
Profitto lordo:
3 326.94 USN (332 549 pips)
Perdita lorda:
-0.19 USN (188 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 326.94 USN)
Massimo profitto consecutivo:
3 326.94 USN (13)
Indice di Sharpe:
1.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
599 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
17509.21
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
17510.21
Profitto previsto:
237.63 USN
Profitto medio:
255.92 USN
Perdita media:
-0.19 USN
Massime perdite consecutive:
1 (-0.19 USN)
Massima perdita consecutiva:
-0.19 USN (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USN
Massimale:
0.19 USN (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USN)
Per equità:
0.00% (0.00 USN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
DJIUSD.n 10
NDXUSD.n 4
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
DJIUSD.n 3.3K
NDXUSD.n 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
DJIUSD.n 332K
NDXUSD.n 124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +335.00 USN
Worst Trade: -0 USN
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3 326.94 USN
Massima perdita consecutiva: -0.19 USN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AronMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Signal based on NeuroQuantFX Grid System EA
2025.11.17 04:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.17 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 599 days
