- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
335.00 USN
Worst Trade:
-0.19 USN
Profitto lordo:
3 326.94 USN (332 549 pips)
Perdita lorda:
-0.19 USN (188 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (3 326.94 USN)
Massimo profitto consecutivo:
3 326.94 USN (13)
Indice di Sharpe:
1.57
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
599 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
17509.21
Long Trade:
14 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
17510.21
Profitto previsto:
237.63 USN
Profitto medio:
255.92 USN
Perdita media:
-0.19 USN
Massime perdite consecutive:
1 (-0.19 USN)
Massima perdita consecutiva:
-0.19 USN (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USN
Massimale:
0.19 USN (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USN)
Per equità:
0.00% (0.00 USN)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DJIUSD.n
|10
|NDXUSD.n
|4
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DJIUSD.n
|3.3K
|NDXUSD.n
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DJIUSD.n
|332K
|NDXUSD.n
|124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AronMarkets-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Signal based on NeuroQuantFX Grid System EA
