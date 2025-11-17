- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
14 (77.77%)
Loss Trade:
4 (22.22%)
Best Trade:
27.83 USD
Worst Trade:
-48.72 USD
Profitto lordo:
131.20 USD (76 805 pips)
Perdita lorda:
-60.53 USD (14 026 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (69.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
69.04 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
34.78%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
14 (77.78%)
Short Trade:
4 (22.22%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
3.93 USD
Profitto medio:
9.37 USD
Perdita media:
-15.13 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.72 USD (1)
Crescita mensile:
88.57%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
48.72 USD (18.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.67% (48.72 USD)
Per equità:
0.09% (0.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|71
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|63K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.83 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +69.04 USD
Massima perdita consecutiva: -11.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
No garuntee. Hi-Risk
