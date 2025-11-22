SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Market Stancy extrategy
Camilo Jose Gomez Angola

Market Stancy extrategy

Camilo Jose Gomez Angola
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 -100%
DerivSVG-Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
353
Profit Trade:
149 (42.20%)
Loss Trade:
204 (57.79%)
Best Trade:
31.87 USD
Worst Trade:
-12.44 USD
Profitto lordo:
580.79 USD (8 230 048 pips)
Perdita lorda:
-635.58 USD (4 559 379 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (40.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
33.96%
Massimo carico di deposito:
2.26%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
139 (39.38%)
Short Trade:
214 (60.62%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-3.12 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-31.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.44 USD (9)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.64 USD
Massimale:
100.52 USD (301.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (76.26 USD)
Per equità:
0.42% (0.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Crash 300 Index 98
Crash 500 Index 75
Volatility 25 (1s) Index 47
Volatility 50 (1s) Index 38
Boom 500 Index 30
Volatility 50 Index 15
Boom 600 Index 15
Boom 900 Index 7
Volatility 10 (1s) Index 6
Volatility 25 Index 6
Crash 600 Index 3
Volatility 150 (1s) Index 3
Step Index 200 3
Volatility 250 (1s) Index 2
Crash 1000 Index 1
Crash 900 Index 1
Volatility 10 Index 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Crash 300 Index -62
Crash 500 Index -22
Volatility 25 (1s) Index 0
Volatility 50 (1s) Index 53
Boom 500 Index 10
Volatility 50 Index -11
Boom 600 Index -14
Boom 900 Index -5
Volatility 10 (1s) Index 19
Volatility 25 Index -10
Crash 600 Index 5
Volatility 150 (1s) Index 0
Step Index 200 -9
Volatility 250 (1s) Index 0
Crash 1000 Index -3
Crash 900 Index -1
Volatility 10 Index -4
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Crash 300 Index -125K
Crash 500 Index -8.8K
Volatility 25 (1s) Index -6.3K
Volatility 50 (1s) Index 1.1M
Boom 500 Index 35K
Volatility 50 Index -21K
Boom 600 Index -69K
Boom 900 Index -24K
Volatility 10 (1s) Index 3.9K
Volatility 25 Index -20K
Crash 600 Index 25K
Volatility 150 (1s) Index 301
Step Index 200 -93
Volatility 250 (1s) Index -51
Crash 1000 Index -130K
Crash 900 Index -7.4K
Volatility 10 Index -8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +31.87 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +40.06 USD
Massima perdita consecutiva: -31.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.11.22 04:00
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.22 03:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.22 03:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.22 03:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.17 03:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
