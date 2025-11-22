- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
353
Profit Trade:
149 (42.20%)
Loss Trade:
204 (57.79%)
Best Trade:
31.87 USD
Worst Trade:
-12.44 USD
Profitto lordo:
580.79 USD (8 230 048 pips)
Perdita lorda:
-635.58 USD (4 559 379 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (40.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
48.81 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
33.96%
Massimo carico di deposito:
2.26%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
-0.55
Long Trade:
139 (39.38%)
Short Trade:
214 (60.62%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-0.16 USD
Profitto medio:
3.90 USD
Perdita media:
-3.12 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-31.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-31.44 USD (9)
Crescita mensile:
-100.00%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
97.64 USD
Massimale:
100.52 USD (301.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
100.00% (76.26 USD)
Per equità:
0.42% (0.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Crash 300 Index
|98
|Crash 500 Index
|75
|Volatility 25 (1s) Index
|47
|Volatility 50 (1s) Index
|38
|Boom 500 Index
|30
|Volatility 50 Index
|15
|Boom 600 Index
|15
|Boom 900 Index
|7
|Volatility 10 (1s) Index
|6
|Volatility 25 Index
|6
|Crash 600 Index
|3
|Volatility 150 (1s) Index
|3
|Step Index 200
|3
|Volatility 250 (1s) Index
|2
|Crash 1000 Index
|1
|Crash 900 Index
|1
|Volatility 10 Index
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Crash 300 Index
|-62
|Crash 500 Index
|-22
|Volatility 25 (1s) Index
|0
|Volatility 50 (1s) Index
|53
|Boom 500 Index
|10
|Volatility 50 Index
|-11
|Boom 600 Index
|-14
|Boom 900 Index
|-5
|Volatility 10 (1s) Index
|19
|Volatility 25 Index
|-10
|Crash 600 Index
|5
|Volatility 150 (1s) Index
|0
|Step Index 200
|-9
|Volatility 250 (1s) Index
|0
|Crash 1000 Index
|-3
|Crash 900 Index
|-1
|Volatility 10 Index
|-4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Crash 300 Index
|-125K
|Crash 500 Index
|-8.8K
|Volatility 25 (1s) Index
|-6.3K
|Volatility 50 (1s) Index
|1.1M
|Boom 500 Index
|35K
|Volatility 50 Index
|-21K
|Boom 600 Index
|-69K
|Boom 900 Index
|-24K
|Volatility 10 (1s) Index
|3.9K
|Volatility 25 Index
|-20K
|Crash 600 Index
|25K
|Volatility 150 (1s) Index
|301
|Step Index 200
|-93
|Volatility 250 (1s) Index
|-51
|Crash 1000 Index
|-130K
|Crash 900 Index
|-7.4K
|Volatility 10 Index
|-8K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +31.87 USD
Worst Trade: -12 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +40.06 USD
Massima perdita consecutiva: -31.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DerivSVG-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
-100%
0
0
USD
USD
50
USD
USD
25
0%
353
42%
34%
0.91
-0.16
USD
USD
100%
1:500