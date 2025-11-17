- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 IDR
Worst Trade:
-95 405.46 IDR
Profitto lordo:
0.00 IDR
Perdita lorda:
-95 405.46 IDR (570 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 IDR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
66.86%
Massimo carico di deposito:
44.75%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-95 405.46 IDR
Profitto medio:
0.00 IDR
Perdita media:
-95 405.46 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-95 405.46 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-95 405.46 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95 405.46 IDR
Massimale:
95 405.46 IDR (19.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.08% (-0.00 IDR)
Per equità:
27.85% (85 033.46 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.m
|-10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.m
|-570
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 IDR
Worst Trade: -95 405 IDR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 IDR
Massima perdita consecutiva: -95 405.46 IDR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
