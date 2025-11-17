SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Rock D Xebec
Diki Sahbana

Rock D Xebec

Diki Sahbana
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -19%
JustMarkets-Live2
1:3000
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
1 (100.00%)
Best Trade:
0.00 IDR
Worst Trade:
-95 405.46 IDR
Profitto lordo:
0.00 IDR
Perdita lorda:
-95 405.46 IDR (570 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 IDR (0)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
66.86%
Massimo carico di deposito:
44.75%
Ultimo trade:
2 minuti fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-95 405.46 IDR
Profitto medio:
0.00 IDR
Perdita media:
-95 405.46 IDR
Massime perdite consecutive:
1 (-95 405.46 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-95 405.46 IDR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
95 405.46 IDR
Massimale:
95 405.46 IDR (19.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.08% (-0.00 IDR)
Per equità:
27.85% (85 033.46 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.m 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.m -10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.m -570
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 IDR
Worst Trade: -95 405 IDR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +0.00 IDR
Massima perdita consecutiva: -95 405.46 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "JustMarkets-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.17 03:38
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 03:38
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 03:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.17 03:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.17 03:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati