Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
10.00 USD
Worst Trade:
-10.50 USD
Profitto lordo:
41.75 USD (20 875 pips)
Perdita lorda:
-28.43 USD (13 335 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (20.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
8.73%
Massimo carico di deposito:
7.76%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
4 (50.00%)
Short Trade:
4 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
8.35 USD
Perdita media:
-9.48 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.50 USD (1)
Crescita mensile:
6.66%
Algo trading:
75%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.22 USD
Massimale:
11.38 USD (5.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.00% (11.16 USD)
Per equità:
2.81% (6.23 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +10.00 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +20.00 USD
Massima perdita consecutiva: -10.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|12.09 × 4221
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Non ci sono recensioni
