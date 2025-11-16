- Crescita
Trade:
18
Profit Trade:
17 (94.44%)
Loss Trade:
1 (5.56%)
Best Trade:
9.29 EUR
Worst Trade:
-0.01 EUR
Profitto lordo:
29.03 EUR (205 257 pips)
Perdita lorda:
-0.01 EUR (15 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.61 EUR (11)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.21%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
2902.00
Long Trade:
2 (11.11%)
Short Trade:
16 (88.89%)
Fattore di profitto:
2903.00
Profitto previsto:
1.61 EUR
Profitto medio:
1.71 EUR
Perdita media:
-0.01 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.01 EUR (1)
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.01 EUR (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
53.38% (18.16 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|16
|BTCUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|17
|BTCUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|44K
|BTCUSD
|161K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +9.29 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.01 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
