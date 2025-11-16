SegnaliSezioni
Oender Kilic

J3N16

Oender Kilic
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 580%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18
Profit Trade:
17 (94.44%)
Loss Trade:
1 (5.56%)
Best Trade:
9.29 EUR
Worst Trade:
-0.01 EUR
Profitto lordo:
29.03 EUR (205 257 pips)
Perdita lorda:
-0.01 EUR (15 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (23.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
23.61 EUR (11)
Indice di Sharpe:
1.23
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.21%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
32
Tempo di attesa medio:
45 minuti
Fattore di recupero:
2902.00
Long Trade:
2 (11.11%)
Short Trade:
16 (88.89%)
Fattore di profitto:
2903.00
Profitto previsto:
1.61 EUR
Profitto medio:
1.71 EUR
Perdita media:
-0.01 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-0.01 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-0.01 EUR (1)
Algo trading:
88%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.01 EUR (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
53.38% (18.16 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 16
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 17
BTCUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 44K
BTCUSD 161K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.29 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +23.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.01 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.11.16 23:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.16 23:18
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 23:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 22:18
Share of trading days is too low
2025.11.16 22:18
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.16 22:18
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.16 21:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 21:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 21:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 21:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 21:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
