Trade:
20
Profit Trade:
9 (45.00%)
Loss Trade:
11 (55.00%)
Best Trade:
64.13 USD
Worst Trade:
-47.94 USD
Profitto lordo:
215.79 USD (209 834 pips)
Perdita lorda:
-143.08 USD (273 713 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (33.91 USD)
Massimo profitto consecutivo:
64.13 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
13 (65.00%)
Short Trade:
7 (35.00%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
3.64 USD
Profitto medio:
23.98 USD
Perdita media:
-13.01 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-90.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-90.52 USD (5)
Crescita mensile:
3.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.02 USD
Massimale:
90.52 USD (4.40%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|73
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-64K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +64.13 USD
Worst Trade: -48 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +33.91 USD
Massima perdita consecutiva: -90.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real28" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
