hao hu

Invokeluck

hao hu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 69 USD al mese
crescita dal 2025 4%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
11 (91.66%)
Loss Trade:
1 (8.33%)
Best Trade:
1.01 USD
Worst Trade:
-0.03 USD
Profitto lordo:
4.74 USD (47 122 pips)
Perdita lorda:
-0.03 USD (252 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (3.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
1.37
Attività di trading:
6.28%
Massimo carico di deposito:
1.90%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
157.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
12 (100.00%)
Fattore di profitto:
158.00
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.43 USD
Perdita media:
-0.03 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.03 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.03 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.05% (0.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSDm 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSDm 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSDm 47K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.01 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.14 USD
Massima perdita consecutiva: -0.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Stable, reliable, and high-quality automated trading strategy. No hype, no exaggeration, no flashy words—let the results speak for themselves.
Non ci sono recensioni
2025.11.16 18:07
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.16 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 18:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
