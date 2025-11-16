- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
9 (81.81%)
Loss Trade:
2 (18.18%)
Best Trade:
98.40 USD
Worst Trade:
-55.26 USD
Profitto lordo:
170.40 USD (4 830 pips)
Perdita lorda:
-86.46 USD (3 542 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (36.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
98.40 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
21.13%
Massimo carico di deposito:
1.15%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
43 minuti
Fattore di recupero:
1.52
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
11 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
7.63 USD
Profitto medio:
18.93 USD
Perdita media:
-43.23 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-55.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.26 USD (1)
Crescita mensile:
0.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
55.26 USD (0.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.55% (55.26 USD)
Per equità:
1.61% (161.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.40 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +36.00 USD
Massima perdita consecutiva: -55.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.34 × 405
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
ICMarketsSC-Live26
|12.91 × 43
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
Harimau Sumatra
- Full Running by EA;
- XAUUSD pair only;
- Scalping strategy based on Momentum and Trend Following;
- Safety Martingale scalping strategy with expected return >5% / month.
I don't sell my EA in any platform, be aware of scammers.
If you are interesting with this system, just follow this signal with $10.000 minimum capital.
Always make diversification on your money, because forex is highrisk market.
:)
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
77USD al mese
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
100%
11
81%
21%
1.97
7.63
USD
USD
2%
1:500