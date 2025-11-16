SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / I_1ndexa2 Holding CopyExness
Angel Torres

I_1ndexa2 Holding CopyExness

Angel Torres
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
2.68 USD
Worst Trade:
-10.10 USD
Profitto lordo:
14.63 USD (146 329 pips)
Perdita lorda:
-19.11 USD (191 050 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
36.46%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
1.33 USD
Perdita media:
-9.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.10 USD (1)
Crescita mensile:
-2.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.95 USD
Massimale:
12.67 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.16% (12.67 USD)
Per equità:
3.88% (7.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -45K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.68 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.72 USD
Massima perdita consecutiva: -10.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
11.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.16 18:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 16:57
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 13:47
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.11.16 13:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 13:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
I_1ndexa2 Holding CopyExness
30USD al mese
-2%
0
0
USD
196
USD
1
100%
13
84%
36%
0.76
-0.34
USD
6%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.