Trade:
13
Profit Trade:
11 (84.61%)
Loss Trade:
2 (15.38%)
Best Trade:
2.68 USD
Worst Trade:
-10.10 USD
Profitto lordo:
14.63 USD (146 329 pips)
Perdita lorda:
-19.11 USD (191 050 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (5.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.44 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
36.46%
Massimo carico di deposito:
1.21%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
13 minuti
Fattore di recupero:
-0.35
Long Trade:
10 (76.92%)
Short Trade:
3 (23.08%)
Fattore di profitto:
0.77
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
1.33 USD
Perdita media:
-9.56 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.10 USD (1)
Crescita mensile:
-2.24%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.95 USD
Massimale:
12.67 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.16% (12.67 USD)
Per equità:
3.88% (7.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-45K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Best Trade: +2.68 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +5.72 USD
Massima perdita consecutiva: -10.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|11.00 × 2
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-2%
0
0
USD
USD
196
USD
USD
1
100%
13
84%
36%
0.76
-0.34
USD
USD
6%
1:200