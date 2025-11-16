- Crescita
Trade:
359
Profit Trade:
224 (62.39%)
Loss Trade:
135 (37.60%)
Best Trade:
48.90 UST
Worst Trade:
-32.73 UST
Profitto lordo:
4 797.22 UST (161 379 pips)
Perdita lorda:
-2 971.80 UST (96 867 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (309.27 UST)
Massimo profitto consecutivo:
309.27 UST (15)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
359
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
359 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.61
Profitto previsto:
5.08 UST
Profitto medio:
21.42 UST
Perdita media:
-22.01 UST
Massime perdite consecutive:
13 (-315.21 UST)
Massima perdita consecutiva:
-315.21 UST (13)
Crescita mensile:
149.29%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 UST
Massimale:
617.53 UST (16.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.11% (504.60 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|359
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|1.8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|65K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +48.90 UST
Worst Trade: -33 UST
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +309.27 UST
Massima perdita consecutiva: -315.21 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
