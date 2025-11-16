- Crescita
Trade:
668
Profit Trade:
397 (59.43%)
Loss Trade:
271 (40.57%)
Best Trade:
37.16 UST
Worst Trade:
-19.72 UST
Profitto lordo:
2 667.40 UST (262 463 pips)
Perdita lorda:
-1 983.14 UST (185 168 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (123.36 UST)
Massimo profitto consecutivo:
133.70 UST (18)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
647
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
2.01
Long Trade:
661 (98.95%)
Short Trade:
7 (1.05%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
1.02 UST
Profitto medio:
6.72 UST
Perdita media:
-7.32 UST
Massime perdite consecutive:
20 (-161.88 UST)
Massima perdita consecutiva:
-161.88 UST (20)
Crescita mensile:
61.84%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
121.22 UST
Massimale:
340.25 UST (16.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.99% (221.69 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|668
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|684
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|77K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +37.16 UST
Worst Trade: -20 UST
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +123.36 UST
Massima perdita consecutiva: -161.88 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
