Trade:
298
Profit Trade:
185 (62.08%)
Loss Trade:
113 (37.92%)
Best Trade:
110.96 UST
Worst Trade:
-41.40 UST
Profitto lordo:
1 242.49 UST (113 068 pips)
Perdita lorda:
-953.77 UST (72 697 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (130.85 UST)
Massimo profitto consecutivo:
130.85 UST (21)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
227
Tempo di attesa medio:
34 minuti
Fattore di recupero:
1.16
Long Trade:
291 (97.65%)
Short Trade:
7 (2.35%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.97 UST
Profitto medio:
6.72 UST
Perdita media:
-8.44 UST
Massime perdite consecutive:
9 (-57.20 UST)
Massima perdita consecutiva:
-247.44 UST (8)
Crescita mensile:
17.94%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.74 UST
Massimale:
249.42 UST (6.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 UST)
Per equità:
0.00% (0.00 UST)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|298
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|289
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +110.96 UST
Worst Trade: -41 UST
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +130.85 UST
Massima perdita consecutiva: -57.20 UST
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
