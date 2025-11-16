SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / C1TB nova conta ainda n rodou
Luis Fernando Campos Machado

C1TB nova conta ainda n rodou

Luis Fernando Campos Machado
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
8 (40.00%)
Loss Trade:
12 (60.00%)
Best Trade:
14.46 UST
Worst Trade:
-19.96 UST
Profitto lordo:
69.32 UST (3 461 pips)
Perdita lorda:
-134.78 UST (6 613 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (22.48 UST)
Massimo profitto consecutivo:
22.48 UST (2)
Indice di Sharpe:
-0.28
Attività di trading:
18.18%
Massimo carico di deposito:
6.57%
Ultimo trade:
13 minuti fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
20 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-3.27 UST
Profitto medio:
8.67 UST
Perdita media:
-11.23 UST
Massime perdite consecutive:
5 (-77.72 UST)
Massima perdita consecutiva:
-77.72 UST (5)
Crescita mensile:
-6.55%
Algo trading:
85%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
71.96 UST
Massimale:
109.34 UST (10.54%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.53% (109.22 UST)
Per equità:
2.73% (27.74 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 20
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ -65
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ -3.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +14.46 UST
Worst Trade: -20 UST
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +22.48 UST
Massima perdita consecutiva: -77.72 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.17 09:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 07:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 07:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.17 03:38
Share of trading days is too low
2025.11.17 03:38
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 02:28
Share of trading days is too low
2025.11.17 02:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 01:28
Share of trading days is too low
2025.11.17 01:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.17 00:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 10:37
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 10:37
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 10:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 10:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 10:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.16 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 20 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
C1TB nova conta ainda n rodou
300USD al mese
-7%
0
0
USD
935
UST
1
85%
20
40%
18%
0.51
-3.27
UST
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.