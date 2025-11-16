SegnaliSezioni
Marcel Johann Huy

Mein Privates 2

Marcel Johann Huy
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
Axi-US18-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
145 (58.23%)
Loss Trade:
104 (41.77%)
Best Trade:
176.52 USD
Worst Trade:
-561.94 USD
Profitto lordo:
2 194.58 USD (474 273 pips)
Perdita lorda:
-5 355.17 USD (626 304 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (112.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
165 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
124 (49.80%)
Short Trade:
125 (50.20%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-12.69 USD
Profitto medio:
15.14 USD
Perdita media:
-51.49 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 015.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 015.58 USD (11)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 160.59 USD
Massimale:
3 197.27 USD (341.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 51
XAUUSD.pro 46
NAS100.fs 32
USDJPY.pro 32
EURUSD.pro 28
USDCHF.pro 21
GBPUSD.pro 15
EURAUD.pro 13
GBPJPY.pro 7
EURGBP.pro 2
DAX40.fs 1
NZDUSD.pro 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -908
XAUUSD.pro -1.5K
NAS100.fs -1K
USDJPY.pro -1
EURUSD.pro 236
USDCHF.pro 26
GBPUSD.pro 14
EURAUD.pro 3
GBPJPY.pro -1
EURGBP.pro 1
DAX40.fs 4
NZDUSD.pro 17
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -107K
XAUUSD.pro -6.7K
NAS100.fs -40K
USDJPY.pro -601
EURUSD.pro 674
USDCHF.pro 980
GBPUSD.pro -264
EURAUD.pro 641
GBPJPY.pro -56
EURGBP.pro 66
DAX40.fs 150
NZDUSD.pro 92
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.52 USD
Worst Trade: -562 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +112.76 USD
Massima perdita consecutiva: -2 015.58 USD

Non ci sono recensioni
