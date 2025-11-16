- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
249
Profit Trade:
145 (58.23%)
Loss Trade:
104 (41.77%)
Best Trade:
176.52 USD
Worst Trade:
-561.94 USD
Profitto lordo:
2 194.58 USD (474 273 pips)
Perdita lorda:
-5 355.17 USD (626 304 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (112.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
311.52 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
165 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.99
Long Trade:
124 (49.80%)
Short Trade:
125 (50.20%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-12.69 USD
Profitto medio:
15.14 USD
Perdita media:
-51.49 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 015.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 015.58 USD (11)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 160.59 USD
Massimale:
3 197.27 USD (341.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|51
|XAUUSD.pro
|46
|NAS100.fs
|32
|USDJPY.pro
|32
|EURUSD.pro
|28
|USDCHF.pro
|21
|GBPUSD.pro
|15
|EURAUD.pro
|13
|GBPJPY.pro
|7
|EURGBP.pro
|2
|DAX40.fs
|1
|NZDUSD.pro
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-908
|XAUUSD.pro
|-1.5K
|NAS100.fs
|-1K
|USDJPY.pro
|-1
|EURUSD.pro
|236
|USDCHF.pro
|26
|GBPUSD.pro
|14
|EURAUD.pro
|3
|GBPJPY.pro
|-1
|EURGBP.pro
|1
|DAX40.fs
|4
|NZDUSD.pro
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-107K
|XAUUSD.pro
|-6.7K
|NAS100.fs
|-40K
|USDJPY.pro
|-601
|EURUSD.pro
|674
|USDCHF.pro
|980
|GBPUSD.pro
|-264
|EURAUD.pro
|641
|GBPJPY.pro
|-56
|EURGBP.pro
|66
|DAX40.fs
|150
|NZDUSD.pro
|92
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US18-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
