- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
49 (53.26%)
Loss Trade:
43 (46.74%)
Best Trade:
69.45 USD
Worst Trade:
-42.44 USD
Profitto lordo:
823.25 USD (557 643 pips)
Perdita lorda:
-397.96 USD (306 572 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (98.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
204.24 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
61 (66.30%)
Short Trade:
31 (33.70%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
4.62 USD
Profitto medio:
16.80 USD
Perdita media:
-9.25 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-99.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.33 USD (8)
Crescita mensile:
36.38%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.56 USD
Massimale:
111.48 USD (28.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|92
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDm
|425
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDm
|251K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +69.45 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +98.20 USD
Massima perdita consecutiva: -99.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🔥 FLASH AI Scalper – High-Precision Trading for Gold & Crypto 🔥
Welcome to FLASH AI Scalper, a smart, data-driven trading system built for traders who want consistency, discipline, and real results.
This signal uses advanced AI-assisted logic, price-action confirmation, and strict risk-management rules to target high-probability setups with minimal drawdown.
⸻
✅ Strategy Overview
• Multi-confirmation system:
Market Structure (CHoCH/BoS) + OrderBlocks + Volume Manipulation + EMA Trend Filters
• Works only during high-liquidity sessions for maximum accuracy
• No martingale, no grid, no random entries
• Clean, mechanical, and repeatable logic
• Trades mainly XAUUSD and BTCUSD for maximum volatility efficiency
⸻
📊 Risk & Management
• Fixed Stop-Loss & Take-Profit
• Break-Even & protection logic after 60% target
• Maximum 3–6 trades per day (quality over quantity)
• Drawdown kept minimal with strict filters (ATR, volatility, spread control)
⸻
🚀 Why Follow This Signal?
• Consistent & disciplined execution
• Advanced SMC + ICT confluence
• Designed for small and large accounts
• Perfect for investors looking for steady scaling, not gambling
• 100% transparent and monitored through MQL4
