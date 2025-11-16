SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AI flashe trading
Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer

AI flashe trading

Mhd Noureddin Neda Al Ghafeer
0 recensioni
25 settimane
0 / 0 USD
0%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
92
Profit Trade:
49 (53.26%)
Loss Trade:
43 (46.74%)
Best Trade:
69.45 USD
Worst Trade:
-42.44 USD
Profitto lordo:
823.25 USD (557 643 pips)
Perdita lorda:
-397.96 USD (306 572 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (98.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
204.24 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
4.22%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
79
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.81
Long Trade:
61 (66.30%)
Short Trade:
31 (33.70%)
Fattore di profitto:
2.07
Profitto previsto:
4.62 USD
Profitto medio:
16.80 USD
Perdita media:
-9.25 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-99.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.33 USD (8)
Crescita mensile:
36.38%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
61%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
42.56 USD
Massimale:
111.48 USD (28.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 92
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 425
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 251K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +69.45 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +98.20 USD
Massima perdita consecutiva: -99.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔥 FLASH AI Scalper – High-Precision Trading for Gold & Crypto 🔥

Welcome to FLASH AI Scalper, a smart, data-driven trading system built for traders who want consistency, discipline, and real results.
This signal uses advanced AI-assisted logic, price-action confirmation, and strict risk-management rules to target high-probability setups with minimal drawdown.


✅ Strategy Overview
Multi-confirmation system:
Market Structure (CHoCH/BoS) + OrderBlocks + Volume Manipulation + EMA Trend Filters
Works only during high-liquidity sessions for maximum accuracy
No martingale, no grid, no random entries
Clean, mechanical, and repeatable logic
Trades mainly XAUUSD and BTCUSD for maximum volatility efficiency


📊 Risk & Management
Fixed Stop-Loss & Take-Profit
Break-Even & protection logic after 60% target
Maximum 3–6 trades per day (quality over quantity)
Drawdown kept minimal with strict filters (ATR, volatility, spread control)


🚀 Why Follow This Signal?
Consistent & disciplined execution
Advanced SMC + ICT confluence
Designed for small and large accounts
Perfect for investors looking for steady scaling, not gambling
100% transparent and monitored through MQL4


Non ci sono recensioni
2025.11.16 09:37
Trading operations on the account were performed for only 7 days. This comprises 4.07% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 09:37
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.33% of days out of the 172 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati