Mr Pinyo Lhowmongkolchai

EA BTC Master

Mr Pinyo Lhowmongkolchai
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1500 USD al mese
crescita dal 2025 42%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
258 (79.14%)
Loss Trade:
68 (20.86%)
Best Trade:
156.90 USD
Worst Trade:
-45.98 USD
Profitto lordo:
1 023.11 USD (4 802 576 pips)
Perdita lorda:
-626.96 USD (4 066 053 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (43.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
203.34 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
221
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.99
Long Trade:
173 (53.07%)
Short Trade:
153 (46.93%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
1.22 USD
Profitto medio:
3.97 USD
Perdita media:
-9.22 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-198.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-198.77 USD (6)
Crescita mensile:
42.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.25 USD
Massimale:
198.77 USD (15.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.49% (198.77 USD)
Per equità:
0.73% (7.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD# 326
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD# 396
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD# 737K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +156.90 USD
Worst Trade: -46 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +43.59 USD
Massima perdita consecutiva: -198.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trial version.
Contact seller before copying.
Non ci sono recensioni
2025.11.16 05:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 05:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
