Manoon Chorbtham

MTT TRADER MT5 XM

Manoon Chorbtham
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
17.53 USD (175 320 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (17.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.53 USD (11)
Indice di Sharpe:
2.45
Attività di trading:
25.41%
Massimo carico di deposito:
46.57%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
25.96% (12.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 175K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
Here’s a short English version you can use to explain:




Trading BTC and Gold on MT5 with $50 Start


Starting with only $50 on the MT5 platform, you can trade both Bitcoin (BTCUSD) and Gold (XAUUSD). These two assets are popular because:


  • BTCUSD → High volatility, good for short-term trades.
  • XAUUSD → Safe-haven asset, often moves opposite to USD strength.



Main Tools Used in MT5:


  1. Chart Analysis (Candlestick, Trendlines, Support/Resistance) – to identify price direction.
  2. Indicators:
    • RSI (Relative Strength Index) → checks overbought/oversold levels.
    • MACD (Moving Average Convergence Divergence) → trend and momentum signals.
    • MA (Moving Averages) → confirm long-term vs short-term trend.

  4. Risk Control:
    • Use micro lots (0.01) to protect small capital.
    • Apply Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) automatically.
    • Target 1–3% daily growth instead of over-risking.


Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MTT TRADER MT5 XM
30USD al mese
35%
0
0
USD
68
USD
1
0%
11
100%
25%
n/a
1.59
USD
26%
1:500
Copia

