Trade:
11
Profit Trade:
11 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.32 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
17.53 USD (175 320 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
11 (17.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.53 USD (11)
Indice di Sharpe:
2.45
Attività di trading:
25.41%
Massimo carico di deposito:
46.57%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
56 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
11 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.59 USD
Profitto medio:
1.59 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
25.96% (12.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|175K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +2.32 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.53 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
Here’s a short English version you can use to explain:
Trading BTC and Gold on MT5 with $50 Start
Starting with only $50 on the MT5 platform, you can trade both Bitcoin (BTCUSD) and Gold (XAUUSD). These two assets are popular because:
- BTCUSD → High volatility, good for short-term trades.
- XAUUSD → Safe-haven asset, often moves opposite to USD strength.
Main Tools Used in MT5:
- Chart Analysis (Candlestick, Trendlines, Support/Resistance) – to identify price direction.
- Indicators:
- RSI (Relative Strength Index) → checks overbought/oversold levels.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence) → trend and momentum signals.
- MA (Moving Averages) → confirm long-term vs short-term trend.
- Risk Control:
- Use micro lots (0.01) to protect small capital.
- Apply Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) automatically.
- Target 1–3% daily growth instead of over-risking.
