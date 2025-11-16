- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 326
Profit Trade:
1 159 (87.40%)
Loss Trade:
167 (12.59%)
Best Trade:
12.36 USD
Worst Trade:
-22.47 USD
Profitto lordo:
2 304.60 USD (237 181 pips)
Perdita lorda:
-1 215.35 USD (137 453 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (120.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.37 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.43%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
346
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
25.07
Long Trade:
771 (58.14%)
Short Trade:
555 (41.86%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-7.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.74 USD (4)
Crescita mensile:
84.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.44 USD (4.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.16% (34.14 USD)
Per equità:
16.89% (293.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|288
|EURAUD
|251
|GBPCAD
|163
|GBPUSD
|131
|EURCAD
|81
|GBPCHF
|63
|EURUSD
|62
|USDCAD
|56
|AUDCHF
|48
|AUDCAD
|47
|USDCHF
|45
|AUDUSD
|41
|EURGBP
|27
|EURCHF
|23
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|142
|EURAUD
|289
|GBPCAD
|87
|GBPUSD
|144
|EURCAD
|103
|GBPCHF
|-44
|EURUSD
|104
|USDCAD
|47
|AUDCHF
|73
|AUDCAD
|61
|USDCHF
|4
|AUDUSD
|67
|EURGBP
|-4
|EURCHF
|17
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|9.4K
|EURAUD
|31K
|GBPCAD
|2.6K
|GBPUSD
|9.3K
|EURCAD
|13K
|GBPCHF
|-3.5K
|EURUSD
|9K
|USDCAD
|6.5K
|AUDCHF
|5.9K
|AUDCAD
|8.6K
|USDCHF
|317
|AUDUSD
|6.7K
|EURGBP
|-354
|EURCHF
|1.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.36 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +120.37 USD
Massima perdita consecutiva: -37.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.42 × 12
|
Exness-Real16
|0.72 × 18
|
Exness-Real4
|0.99 × 136
|
FBS-Real-13
|6.26 × 1171
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
38USD al mese
257%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
7
100%
1 326
87%
100%
1.89
0.82
USD
USD
17%
1:500