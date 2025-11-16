SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HEDGE SCALPER
Christian Talar

HEDGE SCALPER

Christian Talar
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 257%
Exness-Real29
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 326
Profit Trade:
1 159 (87.40%)
Loss Trade:
167 (12.59%)
Best Trade:
12.36 USD
Worst Trade:
-22.47 USD
Profitto lordo:
2 304.60 USD (237 181 pips)
Perdita lorda:
-1 215.35 USD (137 453 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (120.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
120.37 USD (38)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.43%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
346
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
25.07
Long Trade:
771 (58.14%)
Short Trade:
555 (41.86%)
Fattore di profitto:
1.90
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
1.99 USD
Perdita media:
-7.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-37.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.74 USD (4)
Crescita mensile:
84.26%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
43.44 USD (4.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.16% (34.14 USD)
Per equità:
16.89% (293.42 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD 288
EURAUD 251
GBPCAD 163
GBPUSD 131
EURCAD 81
GBPCHF 63
EURUSD 62
USDCAD 56
AUDCHF 48
AUDCAD 47
USDCHF 45
AUDUSD 41
EURGBP 27
EURCHF 23
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD 142
EURAUD 289
GBPCAD 87
GBPUSD 144
EURCAD 103
GBPCHF -44
EURUSD 104
USDCAD 47
AUDCHF 73
AUDCAD 61
USDCHF 4
AUDUSD 67
EURGBP -4
EURCHF 17
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD 9.4K
EURAUD 31K
GBPCAD 2.6K
GBPUSD 9.3K
EURCAD 13K
GBPCHF -3.5K
EURUSD 9K
USDCAD 6.5K
AUDCHF 5.9K
AUDCAD 8.6K
USDCHF 317
AUDUSD 6.7K
EURGBP -354
EURCHF 1.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.36 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 38
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +120.37 USD
Massima perdita consecutiva: -37.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.42 × 12
Exness-Real16
0.72 × 18
Exness-Real4
0.99 × 136
FBS-Real-13
6.26 × 1171
2025.11.26 19:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 19:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.26 19:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.11.26 05:12
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 05:12
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.16 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 02:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
