SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Xoe CBR Forex
Hoan Duc Luu

Xoe CBR Forex

Hoan Duc Luu
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
7 (70.00%)
Loss Trade:
3 (30.00%)
Best Trade:
4.44 USD
Worst Trade:
-1.70 USD
Profitto lordo:
13.64 USD (955 pips)
Perdita lorda:
-6.93 USD (397 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.22 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
11.67%
Ultimo trade:
6 minuti fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
1.95
Long Trade:
5 (50.00%)
Short Trade:
5 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.97
Profitto previsto:
0.67 USD
Profitto medio:
1.95 USD
Perdita media:
-2.31 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-3.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.36 USD (2)
Crescita mensile:
2.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.06 USD
Massimale:
3.44 USD (1.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.15% (3.52 USD)
Per equità:
14.97% (45.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCHFp 5
EURGBPp 3
USDJPYp 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCHFp 2
EURGBPp 2
USDJPYp 3
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCHFp 32
EURGBPp 42
USDJPYp 484
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.44 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +6.22 USD
Massima perdita consecutiva: -3.36 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlackBullMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

IF YOU ARE LOOKING FOR STRESS FREE SIGNAL THEN THIS IS THE RIGHT CHOICE. 
  • This strategy is based on a carefully engineered grid system, combining entry tactics with strict risk management. 
  • Suitable for investors who prefer low-risk, steady growth.
    Thank you for choosing to follow me.
    Seeking around 20-30% per month operating.
    Minimum balance is 300 USD and leverage is 500.
    Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high-risk market
Non ci sono recensioni
2025.11.19 03:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 20:29
Share of trading days is too low
2025.11.17 20:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.16 23:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 23:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.16 02:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 02:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 02:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati