- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
7 (46.66%)
Loss Trade:
8 (53.33%)
Best Trade:
178.64 USD
Worst Trade:
-104.03 USD
Profitto lordo:
738.94 USD (194 527 pips)
Perdita lorda:
-614.02 USD (191 731 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (629.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
629.42 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.34%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
13 (86.67%)
Short Trade:
2 (13.33%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
8.33 USD
Profitto medio:
105.56 USD
Perdita media:
-76.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-181.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-193.24 USD (2)
Crescita mensile:
12.49%
Algo trading:
66%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
318.88 USD
Massimale:
318.91 USD (31.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US100
|12
|XAUUSD.r
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US100
|1
|XAUUSD.r
|125
|BTCUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US100
|5.1K
|XAUUSD.r
|4.2K
|BTCUSD
|-6.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +178.64 USD
Worst Trade: -104 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +629.42 USD
Massima perdita consecutiva: -181.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 8
The stratefy is trading NAS and GOLD currently. All strategies were backtested
