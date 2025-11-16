SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Peu Fx
Paulo Henrique De Souza Lisboa

Peu Fx

Paulo Henrique De Souza Lisboa
0 recensioni
8 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 39%
Exness-MT5Real31
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
51
Profit Trade:
46 (90.19%)
Loss Trade:
5 (9.80%)
Best Trade:
39.31 USD
Worst Trade:
-7.58 USD
Profitto lordo:
412.13 USD (167 081 pips)
Perdita lorda:
-15.11 USD (2 309 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (121.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
160.65 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.90
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.76%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
43.06
Long Trade:
19 (37.25%)
Short Trade:
32 (62.75%)
Fattore di profitto:
27.28
Profitto previsto:
7.78 USD
Profitto medio:
8.96 USD
Perdita media:
-3.02 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.22 USD (2)
Crescita mensile:
25.08%
Algo trading:
1%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
9.22 USD (0.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.82% (9.22 USD)
Per equità:
1.89% (37.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30_x10m 17
USDJPYm 8
ETHUSDm 6
USDCADm 5
EURUSDm 4
XAUUSDm 4
GBPJPYm 4
USDCHFm 2
BTCUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30_x10m 229
USDJPYm 28
ETHUSDm 28
USDCADm 2
EURUSDm 15
XAUUSDm 52
GBPJPYm 31
USDCHFm 5
BTCUSDm 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30_x10m 23K
USDJPYm 725
ETHUSDm 28K
USDCADm -166
EURUSDm 1.4K
XAUUSDm 52K
GBPJPYm 2.3K
USDCHFm 400
BTCUSDm 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.31 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +121.96 USD
Massima perdita consecutiva: -9.22 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

🔥 Professional Trading System – High Performance & Consistency

📌 This signal was designed for traders seeking consistent results, using a hybrid approach that combines the precision of Scalping with the strategic depth of Swing Trading. The system operates dynamically, capturing market opportunities across different time horizons.

Key Features

📈 1. Hybrid Strategy: Swing Trade + Scalper
A balanced model that merges fast, high-accuracy trades with longer-term movements to maximize opportunities in all market conditions.

🛡 2. No Fixed Stop Loss
The system applies advanced protection logic instead of traditional fixed stops, offering greater flexibility and optimized trade management.

💰 3. Minimum Target: 10% Monthly ROI
Designed to pursue at least 10% monthly return, with controlled risk and intelligent market positioning.

🎯 Main Objective

To build a strong and consistent growth curve with balance, safety, and performance.


Non ci sono recensioni
2025.11.16 00:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati