- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
53.12 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
196.01 USD (17 042 pips)
Perdita lorda:
-16.13 USD
Vincite massime consecutive:
12 (196.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
43.77%
Ultimo trade:
46 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
38.68
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
12.15
Profitto previsto:
16.33 USD
Profitto medio:
16.33 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.65 USD
Massimale:
4.65 USD (0.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.95% (194.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|184
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +196.01 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
A trading expert for your peace of mind
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
90USD al mese
2%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
12
100%
100%
12.15
16.33
USD
USD
2%
1:100