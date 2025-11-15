- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
58
Profit Trade:
56 (96.55%)
Loss Trade:
2 (3.45%)
Best Trade:
9.88 USD
Worst Trade:
-6.60 USD
Profitto lordo:
131.36 USD (13 336 pips)
Perdita lorda:
-9.44 USD (703 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (50.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
60.61 USD (21)
Indice di Sharpe:
1.16
Attività di trading:
5.73%
Massimo carico di deposito:
0.82%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
59
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
18.25
Long Trade:
27 (46.55%)
Short Trade:
31 (53.45%)
Fattore di profitto:
13.92
Profitto previsto:
2.10 USD
Profitto medio:
2.35 USD
Perdita media:
-4.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.60 USD (1)
Crescita mensile:
12.82%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.04 USD
Massimale:
6.68 USD (0.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.66% (6.64 USD)
Per equità:
0.83% (8.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|122
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.88 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.68 USD
Massima perdita consecutiva: -6.60 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|4.18 × 11
|
TickmillUK-Live
|4.50 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|7.48 × 54
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|8.83 × 12
|
ICMarketsSC-MT5-4
|10.33 × 107
|
ICMarketsSC-MT5-2
|13.25 × 160
|
VantageInternational-Live 13
|14.75 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|26.00 × 3
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
TRADE GOLD with Fix SL and use TP ....
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
39USD al mese
13%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
95%
58
96%
6%
13.91
2.10
USD
USD
1%
1:500