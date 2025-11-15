- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
24.00 EUR
Worst Trade:
-16.25 EUR
Profitto lordo:
25.07 EUR (14 544 pips)
Perdita lorda:
-31.73 EUR (61 100 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.07 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
24.00 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-0.24
Long Trade:
4 (40.00%)
Short Trade:
6 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.79
Profitto previsto:
-0.67 EUR
Profitto medio:
8.36 EUR
Perdita media:
-4.53 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-27.63 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-27.63 EUR (4)
Crescita mensile:
-0.17%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.56 EUR
Massimale:
27.63 EUR (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-8
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-47K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.00 EUR
Worst Trade: -16 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.07 EUR
Massima perdita consecutiva: -27.63 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CapitalPointTrading-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni