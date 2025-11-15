- Crescita
Trade:
13
Profit Trade:
1 (7.69%)
Loss Trade:
12 (92.31%)
Best Trade:
2.27 USD
Worst Trade:
-34.86 USD
Profitto lordo:
2.27 USD (2 275 pips)
Perdita lorda:
-125.79 USD (262 916 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.27 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.86
Attività di trading:
1116.40%
Massimo carico di deposito:
26.28%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
4 (30.77%)
Short Trade:
9 (69.23%)
Fattore di profitto:
0.02
Profitto previsto:
-9.50 USD
Profitto medio:
2.27 USD
Perdita media:
-10.48 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-80.72 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.72 USD (10)
Crescita mensile:
-24.70%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
123.52 USD
Massimale:
123.52 USD (24.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.70% (123.52 USD)
Per equità:
7.09% (33.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|ETHUSD
|3
|XAUUSD
|3
|US30
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-68
|ETHUSD
|-7
|XAUUSD
|-43
|US30
|-6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|-239K
|ETHUSD
|-6.6K
|XAUUSD
|-15K
|US30
|-583
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.27 USD
Worst Trade: -35 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +2.27 USD
Massima perdita consecutiva: -80.72 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
