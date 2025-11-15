- Crescita
Trade:
21
Profit Trade:
15 (71.42%)
Loss Trade:
6 (28.57%)
Best Trade:
12.35 USD
Worst Trade:
-8.08 USD
Profitto lordo:
65.40 USD (296 955 pips)
Perdita lorda:
-27.14 USD (219 365 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.23 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-4.52 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.08 USD (1)
Crescita mensile:
3.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.40 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (10.40 USD)
Per equità:
0.65% (6.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|14
|ETHUSD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|25
|ETHUSD
|13
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|70K
|ETHUSD
|7.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.35 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.46 USD
Massima perdita consecutiva: -8.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|1.00 × 124
