SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / WD Terus
Padiyono

WD Terus

Padiyono
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 4%
OctaFX-Real3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
15 (71.42%)
Loss Trade:
6 (28.57%)
Best Trade:
12.35 USD
Worst Trade:
-8.08 USD
Profitto lordo:
65.40 USD (296 955 pips)
Perdita lorda:
-27.14 USD (219 365 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (8.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.23 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.21%
Ultimo trade:
10 minuti fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.68
Long Trade:
10 (47.62%)
Short Trade:
11 (52.38%)
Fattore di profitto:
2.41
Profitto previsto:
1.82 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-4.52 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-8.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.08 USD (1)
Crescita mensile:
3.83%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
10.40 USD (1.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.02% (10.40 USD)
Per equità:
0.65% (6.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 14
ETHUSD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 25
ETHUSD 13
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 70K
ETHUSD 7.3K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.35 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +8.46 USD
Massima perdita consecutiva: -8.08 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
1.00 × 124
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Semoga bisa WD konsisten
Non ci sono recensioni
2025.11.15 14:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 13:37
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati