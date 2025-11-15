SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Strong go live
Guosheng Chen

Strong go live

Guosheng Chen
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
139 (44.98%)
Loss Trade:
170 (55.02%)
Best Trade:
463.20 USD
Worst Trade:
-134.70 USD
Profitto lordo:
5 259.30 USD (55 121 pips)
Perdita lorda:
-4 128.68 USD (51 278 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (42.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
666.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
310
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
172 (55.66%)
Short Trade:
137 (44.34%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
3.66 USD
Profitto medio:
37.84 USD
Perdita media:
-24.29 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-95.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-336.00 USD (7)
Crescita mensile:
144.77%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
209.52 USD
Massimale:
589.54 USD (50.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 287
EURUSD 9
AUDCAD 5
NZDCAD 4
USDCAD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.2K
EURUSD -5
AUDCAD 6
NZDCAD 3
USDCAD -82
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 3.2K
EURUSD -410
AUDCAD 651
NZDCAD 477
USDCAD -78
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +463.20 USD
Worst Trade: -135 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +42.65 USD
Massima perdita consecutiva: -95.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live11
0.00 × 1
EquitiSecurities-Live 3
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 5
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 1
LQD1-Live01
0.00 × 3
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TeleTrade-NoDealingDesk
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 4
GMI-Live07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live5
0.12 × 25
ICMarkets-Live22
0.28 × 103
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 40
KeyToMarkets-Live
0.33 × 6
Tickmill-Live08
0.50 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live10
0.55 × 31
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live02
0.71 × 7
ICMarkets-Live12
0.74 × 163
72 più
从11月使用Golden Legend


