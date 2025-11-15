- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
309
Profit Trade:
139 (44.98%)
Loss Trade:
170 (55.02%)
Best Trade:
463.20 USD
Worst Trade:
-134.70 USD
Profitto lordo:
5 259.30 USD (55 121 pips)
Perdita lorda:
-4 128.68 USD (51 278 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (42.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
666.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.14%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
310
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
172 (55.66%)
Short Trade:
137 (44.34%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
3.66 USD
Profitto medio:
37.84 USD
Perdita media:
-24.29 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-95.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-336.00 USD (7)
Crescita mensile:
144.77%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
209.52 USD
Massimale:
589.54 USD (50.78%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|EURUSD
|9
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.2K
|EURUSD
|-5
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|-82
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.2K
|EURUSD
|-410
|AUDCAD
|651
|NZDCAD
|477
|USDCAD
|-78
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +463.20 USD
Worst Trade: -135 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +42.65 USD
Massima perdita consecutiva: -95.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
EquitiSecurities-Live 3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
LQD1-Live01
|0.00 × 3
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
GMI-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live5
|0.12 × 25
|
ICMarkets-Live22
|0.28 × 103
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 40
|
KeyToMarkets-Live
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live08
|0.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live10
|0.55 × 31
|
ICMarketsSC-Live32
|0.67 × 21
|
ICMarketsSC-Live02
|0.71 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.74 × 163
