Lai Weng Keong

LWK

Lai Weng Keong
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 3%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
7 (58.33%)
Loss Trade:
5 (41.67%)
Best Trade:
6.34 USD
Worst Trade:
-6.39 USD
Profitto lordo:
29.88 USD (11 386 pips)
Perdita lorda:
-23.53 USD (2 255 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (29.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
29.88 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
4.36%
Massimo carico di deposito:
14.28%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.41
Long Trade:
7 (58.33%)
Short Trade:
5 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.53 USD
Profitto medio:
4.27 USD
Perdita media:
-4.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.52 USD (3)
Crescita mensile:
2.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.52 USD
Massimale:
15.52 USD (6.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.51% (15.52 USD)
Per equità:
1.04% (2.62 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EU50Cash 3
FRA40Cash 2
NETH25Cash 2
HK50Cash 2
US500Cash 1
SPAIN35Cash 1
SWI20Cash 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EU50Cash 17
FRA40Cash -2
NETH25Cash 5
HK50Cash -8
US500Cash -6
SPAIN35Cash -4
SWI20Cash 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EU50Cash 5K
FRA40Cash 1.4K
NETH25Cash 278
HK50Cash -92
US500Cash -635
SPAIN35Cash -17
SWI20Cash 3.3K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.34 USD
Worst Trade: -6 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +29.88 USD
Massima perdita consecutiva: -15.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 44" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.18 13:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.15 13:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 13:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
