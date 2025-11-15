SegnaliSezioni
Stefan Nydegger

Hybrid Beta

Stefan Nydegger
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 81%
VantageInternational-Live 10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
369 (70.28%)
Loss Trade:
156 (29.71%)
Best Trade:
81.65 USD
Worst Trade:
-94.80 USD
Profitto lordo:
4 138.09 USD (1 494 847 pips)
Perdita lorda:
-2 525.78 USD (66 298 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (110.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.02 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
94.13%
Massimo carico di deposito:
14.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
271 (51.62%)
Short Trade:
254 (48.38%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
11.21 USD
Perdita media:
-16.19 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-181.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-181.54 USD (10)
Crescita mensile:
85.03%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.98 USD
Massimale:
308.35 USD (10.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.43% (308.83 USD)
Per equità:
9.08% (285.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 95
XAUUSD+ 66
GBPUSD+ 61
GER40 49
USDCAD+ 37
AUDCAD+ 36
AUDUSD+ 31
EURJPY+ 28
USDJPY+ 26
GBPJPY+ 24
CHFJPY+ 19
EURAUD+ 15
NZDJPY+ 9
GBPCAD+ 7
EURGBP+ 3
NZDCAD+ 3
BTCUSD 1
DJ30 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 339
XAUUSD+ 479
GBPUSD+ 184
GER40 30
USDCAD+ 194
AUDCAD+ 335
AUDUSD+ 108
EURJPY+ 80
USDJPY+ -48
GBPJPY+ 38
CHFJPY+ -138
EURAUD+ -23
NZDJPY+ -8
GBPCAD+ 24
EURGBP+ 30
NZDCAD+ 48
BTCUSD 1
DJ30 13
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 4.7K
XAUUSD+ 37K
GBPUSD+ 2.8K
GER40 26K
USDCAD+ 2.4K
AUDCAD+ 2.8K
AUDUSD+ 1.1K
EURJPY+ 1.2K
USDJPY+ 160
GBPJPY+ 257
CHFJPY+ -4K
EURAUD+ -311
NZDJPY+ 381
GBPCAD+ -348
EURGBP+ 188
NZDCAD+ 277
BTCUSD 10K
DJ30 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +81.65 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +110.15 USD
Massima perdita consecutiva: -181.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 2
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Non ci sono recensioni
2025.11.23 19:00
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 12:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.15 12:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 12:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Hybrid Beta
30USD al mese
81%
0
0
USD
3.5K
USD
5
64%
525
70%
94%
1.63
3.07
USD
10%
1:500
