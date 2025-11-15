- Crescita
Trade:
525
Profit Trade:
369 (70.28%)
Loss Trade:
156 (29.71%)
Best Trade:
81.65 USD
Worst Trade:
-94.80 USD
Profitto lordo:
4 138.09 USD (1 494 847 pips)
Perdita lorda:
-2 525.78 USD (66 298 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (110.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
177.02 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
94.13%
Massimo carico di deposito:
14.11%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
5.23
Long Trade:
271 (51.62%)
Short Trade:
254 (48.38%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
3.07 USD
Profitto medio:
11.21 USD
Perdita media:
-16.19 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-181.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-181.54 USD (10)
Crescita mensile:
85.03%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.98 USD
Massimale:
308.35 USD (10.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.43% (308.83 USD)
Per equità:
9.08% (285.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|95
|XAUUSD+
|66
|GBPUSD+
|61
|GER40
|49
|USDCAD+
|37
|AUDCAD+
|36
|AUDUSD+
|31
|EURJPY+
|28
|USDJPY+
|26
|GBPJPY+
|24
|CHFJPY+
|19
|EURAUD+
|15
|NZDJPY+
|9
|GBPCAD+
|7
|EURGBP+
|3
|NZDCAD+
|3
|BTCUSD
|1
|DJ30
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|339
|XAUUSD+
|479
|GBPUSD+
|184
|GER40
|30
|USDCAD+
|194
|AUDCAD+
|335
|AUDUSD+
|108
|EURJPY+
|80
|USDJPY+
|-48
|GBPJPY+
|38
|CHFJPY+
|-138
|EURAUD+
|-23
|NZDJPY+
|-8
|GBPCAD+
|24
|EURGBP+
|30
|NZDCAD+
|48
|BTCUSD
|1
|DJ30
|13
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|4.7K
|XAUUSD+
|37K
|GBPUSD+
|2.8K
|GER40
|26K
|USDCAD+
|2.4K
|AUDCAD+
|2.8K
|AUDUSD+
|1.1K
|EURJPY+
|1.2K
|USDJPY+
|160
|GBPJPY+
|257
|CHFJPY+
|-4K
|EURAUD+
|-311
|NZDJPY+
|381
|GBPCAD+
|-348
|EURGBP+
|188
|NZDCAD+
|277
|BTCUSD
|10K
|DJ30
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 2
Hybrid trading using multiple Expert Advisors and discretionary manual entries
Non ci sono recensioni
