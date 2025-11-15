- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
107 (79.25%)
Loss Trade:
28 (20.74%)
Best Trade:
41.04 USD
Worst Trade:
-490.55 USD
Profitto lordo:
172.48 USD (13 117 pips)
Perdita lorda:
-769.87 USD (9 018 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (15.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
76 (56.30%)
Short Trade:
59 (43.70%)
Fattore di profitto:
0.22
Profitto previsto:
-4.43 USD
Profitto medio:
1.61 USD
Perdita media:
-27.50 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-490.55 USD (1)
Crescita mensile:
239.11%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
648.12 USD
Massimale:
648.12 USD (129.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|31
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|26
|EURJPY
|23
|GBPJPY
|20
|profit
|6
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|21
|EURUSD
|7
|EURJPY
|-5
|GBPJPY
|16
|profit
|-647
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|564
|GBPUSD
|944
|EURUSD
|632
|EURJPY
|-431
|GBPJPY
|2.4K
|profit
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +41.04 USD
Worst Trade: -491 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.35 USD
Massima perdita consecutiva: -10.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Pro.ECN3
|1.79 × 218
|
PUPrime-Live 5
|2.00 × 1
Торговля советником, после потеря депозита торговля началась с 16 долларов другим советником. Настройки советника для маленьких депозитов.
