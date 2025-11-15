SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Alpari
Aleksandr Spichkin

Alpari

Aleksandr Spichkin
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
0%
Alpari-Pro.ECN3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
107 (79.25%)
Loss Trade:
28 (20.74%)
Best Trade:
41.04 USD
Worst Trade:
-490.55 USD
Profitto lordo:
172.48 USD (13 117 pips)
Perdita lorda:
-769.87 USD (9 018 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (15.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
41.04 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.92
Long Trade:
76 (56.30%)
Short Trade:
59 (43.70%)
Fattore di profitto:
0.22
Profitto previsto:
-4.43 USD
Profitto medio:
1.61 USD
Perdita media:
-27.50 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-10.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-490.55 USD (1)
Crescita mensile:
239.11%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
648.12 USD
Massimale:
648.12 USD (129.62%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 31
GBPUSD 29
EURUSD 26
EURJPY 23
GBPJPY 20
profit 6
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 11
GBPUSD 21
EURUSD 7
EURJPY -5
GBPJPY 16
profit -647
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 564
GBPUSD 944
EURUSD 632
EURJPY -431
GBPJPY 2.4K
profit 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.04 USD
Worst Trade: -491 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +15.35 USD
Massima perdita consecutiva: -10.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Pro.ECN3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Pro.ECN3
1.79 × 218
PUPrime-Live 5
2.00 × 1
Торговля советником, после потеря депозита торговля началась с 16 долларов другим советником. Настройки советника для маленьких депозитов. 
Non ci sono recensioni
2025.11.15 12:27
Trading operations on the account were performed for only 22 days. This comprises 7.8% of days out of the 282 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.15 12:27
80% of trades performed within 11 days. This comprises 3.9% of days out of the 282 days of the signal's entire lifetime.
