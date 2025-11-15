- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
12 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
8.08 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
51.12 USD (2 550 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
12 (51.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
51.12 USD (12)
Indice di Sharpe:
2.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
3 (25.00%)
Short Trade:
9 (75.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
4.26 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
55.05%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|30
|EURUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.5K
|EURUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.08 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +51.12 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 54
|
ExnessKE-MT5Real10
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 81
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 31
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 85
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.01 × 89
|
Exness-MT5Real5
|0.26 × 97
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.28 × 249
|
AdmiralMarkets-Live
|0.64 × 78
|
Exness-MT5Real15
|0.69 × 35
|
OctaFX-Real2
|0.80 × 51
|
Ava-Real 1-MT5
|0.85 × 20
|
BlackBullMarkets-Live
|1.96 × 54
|
FBS-Real
|2.14 × 14
|
VantageInternational-Live
|2.39 × 151
|
Weltrade-Real
|5.00 × 2
