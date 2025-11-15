- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
25 (78.12%)
Loss Trade:
7 (21.88%)
Best Trade:
3.27 USD
Worst Trade:
-3.21 USD
Profitto lordo:
17.33 USD (1 799 pips)
Perdita lorda:
-4.79 USD (457 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (6.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6.11 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.40
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
11.66%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
31 minuti
Fattore di recupero:
3.91
Long Trade:
12 (37.50%)
Short Trade:
20 (62.50%)
Fattore di profitto:
3.62
Profitto previsto:
0.39 USD
Profitto medio:
0.69 USD
Perdita media:
-0.68 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.21 USD (1)
Crescita mensile:
4.18%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.21 USD (1.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
3.67% (11.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.27 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.11 USD
Massima perdita consecutiva: -3.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 10
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|0.15 × 92
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.54 × 221
|
AMarkets-Real
|0.55 × 11
|
Alpari-Pro.ECN
|0.80 × 10
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live16
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|1.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.01 × 384
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 12
|
RoboForex-Prime
|1.19 × 1454
|
ICMarketsSC-Live09
|1.20 × 15
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.25 × 12
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
|
AxiTrader-US07-Live
|1.64 × 112
|
Darwinex-Live
|1.73 × 138
|
OctaFX-Real9
|1.74 × 19
|
LiteFinance-Classic.com
|1.79 × 122
Use EA Trade 100%
High profit per week
Pair Gbpusd
Equity 300$ Minimum
Non ci sono recensioni