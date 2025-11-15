SegnaliSezioni
Nguyen Chung

Gold1Minute

Nguyen Chung
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
45
Profit Trade:
30 (66.66%)
Loss Trade:
15 (33.33%)
Best Trade:
4.11 USD
Worst Trade:
-1.14 USD
Profitto lordo:
59.54 USD (59 510 pips)
Perdita lorda:
-11.49 USD (11 466 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (58.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.99 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.47
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
6.21
Long Trade:
15 (33.33%)
Short Trade:
30 (66.67%)
Fattore di profitto:
5.18
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-0.77 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-6.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.18 USD (10)
Crescita mensile:
240.25%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.20 USD
Massimale:
7.74 USD (10.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 48
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 48K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4.11 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +58.99 USD
Massima perdita consecutiva: -6.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

This is my EA based automated trading strategy. You can download it here: https://www.mql5.com/en/market/product/152875
2025.11.15 14:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
