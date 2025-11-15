- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
89 (45.64%)
Loss Trade:
106 (54.36%)
Best Trade:
26.37 USD
Worst Trade:
-3.92 USD
Profitto lordo:
223.18 USD (106 508 pips)
Perdita lorda:
-109.01 USD (63 399 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (48.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.23 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
84 (43.08%)
Short Trade:
111 (56.92%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-20.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.90 USD (13)
Crescita mensile:
228.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.03 USD
Massimale:
28.90 USD (24.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|181
|USDJPYm#
|5
|GBPUSDm#
|5
|EURUSDm#
|3
|EURJPYm#
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|109
|USDJPYm#
|3
|GBPUSDm#
|-1
|EURUSDm#
|2
|EURJPYm#
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|40K
|USDJPYm#
|2.9K
|GBPUSDm#
|-105
|EURUSDm#
|494
|EURJPYm#
|210
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.37 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +48.34 USD
Massima perdita consecutiva: -20.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Depazter Trading Journey From 50USD XM Ultra Micro
Non ci sono recensioni