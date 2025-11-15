SegnaliSezioni
A Adhi Yudho Pradipto

Depaztrade M50

A Adhi Yudho Pradipto
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
195
Profit Trade:
89 (45.64%)
Loss Trade:
106 (54.36%)
Best Trade:
26.37 USD
Worst Trade:
-3.92 USD
Profitto lordo:
223.18 USD (106 508 pips)
Perdita lorda:
-109.01 USD (63 399 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (48.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
72.23 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.95
Long Trade:
84 (43.08%)
Short Trade:
111 (56.92%)
Fattore di profitto:
2.05
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-1.03 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-20.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.90 USD (13)
Crescita mensile:
228.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.03 USD
Massimale:
28.90 USD (24.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 181
USDJPYm# 5
GBPUSDm# 5
EURUSDm# 3
EURJPYm# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# 109
USDJPYm# 3
GBPUSDm# -1
EURUSDm# 2
EURJPYm# 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# 40K
USDJPYm# 2.9K
GBPUSDm# -105
EURUSDm# 494
EURJPYm# 210
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +26.37 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +48.34 USD
Massima perdita consecutiva: -20.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Depazter Trading Journey From 50USD XM Ultra Micro
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
