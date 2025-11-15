SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AquaFunded 1000
Maksim Volkov

AquaFunded 1000

Maksim Volkov
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
AquaFunded-Server
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
9.24 USD
Worst Trade:
-7.90 USD
Profitto lordo:
22.06 USD (442 pips)
Perdita lorda:
-10.92 USD (295 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.06 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-5.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.27 USD (2)
Crescita mensile:
1.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.62 USD
Massimale:
10.62 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 8
XAUUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 11
XAUUSD 0
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 134
XAUUSD 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9.24 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.06 USD
Massima perdita consecutiva: -9.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AquaFunded-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.15 10:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 10:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati