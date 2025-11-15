- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
9
Profit Trade:
7 (77.77%)
Loss Trade:
2 (22.22%)
Best Trade:
9.24 USD
Worst Trade:
-7.90 USD
Profitto lordo:
22.06 USD (442 pips)
Perdita lorda:
-10.92 USD (295 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (22.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.06 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
18 minuti
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
6 (66.67%)
Short Trade:
3 (33.33%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
1.24 USD
Profitto medio:
3.15 USD
Perdita media:
-5.46 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-9.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.27 USD (2)
Crescita mensile:
1.11%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.62 USD
Massimale:
10.62 USD (1.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|XAUUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|11
|XAUUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|134
|XAUUSD
|13
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.24 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.06 USD
Massima perdita consecutiva: -9.27 USD
