Trade:
9
Profit Trade:
9 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12.84 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
52.12 USD (4 951 pips)
Perdita lorda:
-0.30 USD
Vincite massime consecutive:
9 (52.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.12 USD (9)
Indice di Sharpe:
1.70
Attività di trading:
6.68%
Massimo carico di deposito:
2.75%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
15 minuti
Fattore di recupero:
863.67
Long Trade:
5 (55.56%)
Short Trade:
4 (44.44%)
Fattore di profitto:
173.73
Profitto previsto:
5.79 USD
Profitto medio:
5.79 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
8.64%
Algo trading:
11%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
0.06 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.01% (0.06 USD)
Per equità:
1.47% (8.91 USD)
Best Trade: +12.84 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +52.12 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ECMarkets-MT5-Live01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
🚀XAUUSD Signal:
The position order should not exceed 0.02 lots, with a stop loss of 6 to 10 US dollars.The drawdown control is less than 5%.
The monthly return target is 8 to 20%, suitable for traders who prefer medium to low-risk trading.
For STP accounts or ECN low spread accounts, a minimum deposit of 700 US dollars or a multiple of that is required, with a leverage of 1:500. If your trading account does not meet the 1:500 leverage requirement, more funds need to be deposited to ensure replication.
