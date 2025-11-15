- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
3 (100.00%)
Best Trade:
0.00 EUR
Worst Trade:
-13.14 EUR
Profitto lordo:
0.00 EUR
Perdita lorda:
-25.06 EUR (2 903 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 EUR (0)
Indice di Sharpe:
-6.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
121 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-8.35 EUR
Profitto medio:
0.00 EUR
Perdita media:
-8.35 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-25.06 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-25.06 EUR (3)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.06 EUR
Massimale:
25.06 EUR (96.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.00% (0.00 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-2.9K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +0.00 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +0.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.06 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 14
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 18
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 5
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.33 × 48
|
XMTrading-Real 11
|0.36 × 11
