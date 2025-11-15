- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
36 (92.30%)
Loss Trade:
3 (7.69%)
Best Trade:
1.85 USD
Worst Trade:
-8.37 USD
Profitto lordo:
10.80 USD (4 281 pips)
Perdita lorda:
-15.70 USD (6 147 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (10.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.60 USD (34)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
20 (51.28%)
Short Trade:
19 (48.72%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.85 USD (2)
Crescita mensile:
-1.93%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.90 USD
Massimale:
15.50 USD (5.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|-5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|-1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.85 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.60 USD
Massima perdita consecutiva: -13.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
