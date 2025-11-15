SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RafaelFernandes
Aris Susanto

RafaelFernandes

Aris Susanto
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 13
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
36 (92.30%)
Loss Trade:
3 (7.69%)
Best Trade:
1.85 USD
Worst Trade:
-8.37 USD
Profitto lordo:
10.80 USD (4 281 pips)
Perdita lorda:
-15.70 USD (6 147 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (10.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.60 USD (34)
Indice di Sharpe:
-0.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
20 (51.28%)
Short Trade:
19 (48.72%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-0.13 USD
Profitto medio:
0.30 USD
Perdita media:
-5.23 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-13.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.85 USD (2)
Crescita mensile:
-1.93%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.90 USD
Massimale:
15.50 USD (5.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDm# 39
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDm# -5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDm# -1.9K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.85 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 34
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.60 USD
Massima perdita consecutiva: -13.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

automated trading using EA
Non ci sono recensioni
2025.11.15 06:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 06:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
