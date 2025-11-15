- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
155 (67.68%)
Loss Trade:
74 (32.31%)
Best Trade:
38.85 USD
Worst Trade:
-63.01 USD
Profitto lordo:
1 017.13 USD (89 117 pips)
Perdita lorda:
-828.99 USD (64 256 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (135.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.05 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
95 (41.48%)
Short Trade:
134 (58.52%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
6.56 USD
Perdita media:
-11.20 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-179.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.12 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.41 USD
Massimale:
324.32 USD (70.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|217
|SILVER
|8
|GBPUSD
|2
|GBPAUD
|1
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|149
|SILVER
|41
|GBPUSD
|-3
|GBPAUD
|2
|AUDUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|24K
|SILVER
|824
|GBPUSD
|-342
|GBPAUD
|327
|AUDUSD
|-101
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.85 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +135.05 USD
Massima perdita consecutiva: -179.12 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-Real 23
|0.00 × 2
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 6
|
XMGlobal-Real 251
|0.41 × 356
|
FXCM-USDReal08
|0.48 × 277
|
DMABrokers-Live5
|0.50 × 2
|
XMGlobal-Real 6
|0.54 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|0.60 × 72
|
XMUK-Real 20
|2.50 × 6
|
DooPrime-Live 2
|3.43 × 7
|
XM.COM-AU-Real 20
|7.50 × 2
|
Alpari-Standard2
|9.00 × 111
|
XMGlobal-Real 28
|9.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|10.67 × 3
|
FBS-Real-1
|11.45 × 58
This is a fully automated trading signal using three Exponential Moving Averages (short, medium, long EMAs) to follow market trends, capturing high-probability opportunities in gold and forex. With strict trend filtering, ATR-based stop loss, dynamic trailing stop, and risk-percentage position sizing, it ensures controlled and steady account growth. Ideal for traders seeking automated trend-following and consistent long-term performance.
Non ci sono recensioni