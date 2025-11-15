SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EMA Golden Ride
Lei Tan Lei

EMA Golden Ride

Lei Tan Lei
0 recensioni
27 settimane
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 24
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
155 (67.68%)
Loss Trade:
74 (32.31%)
Best Trade:
38.85 USD
Worst Trade:
-63.01 USD
Profitto lordo:
1 017.13 USD (89 117 pips)
Perdita lorda:
-828.99 USD (64 256 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (135.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.05 USD (21)
Indice di Sharpe:
-0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
71
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
95 (41.48%)
Short Trade:
134 (58.52%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
6.56 USD
Perdita media:
-11.20 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-179.12 USD)
Massima perdita consecutiva:
-179.12 USD (5)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
31%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.41 USD
Massimale:
324.32 USD (70.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD 217
SILVER 8
GBPUSD 2
GBPAUD 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD 149
SILVER 41
GBPUSD -3
GBPAUD 2
AUDUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD 24K
SILVER 824
GBPUSD -342
GBPAUD 327
AUDUSD -101
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.85 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +135.05 USD
Massima perdita consecutiva: -179.12 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 24" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-Real 23
0.00 × 2
FxPro.com-Real06
0.00 × 6
XMGlobal-Real 251
0.41 × 356
FXCM-USDReal08
0.48 × 277
DMABrokers-Live5
0.50 × 2
XMGlobal-Real 6
0.54 × 13
XMGlobal-Real 24
0.60 × 72
XMUK-Real 20
2.50 × 6
DooPrime-Live 2
3.43 × 7
XM.COM-AU-Real 20
7.50 × 2
Alpari-Standard2
9.00 × 111
XMGlobal-Real 28
9.00 × 2
XMGlobal-Real 20
10.67 × 3
FBS-Real-1
11.45 × 58
This is a fully automated trading signal using three Exponential Moving Averages (short, medium, long EMAs) to follow market trends, capturing high-probability opportunities in gold and forex. With strict trend filtering, ATR-based stop loss, dynamic trailing stop, and risk-percentage position sizing, it ensures controlled and steady account growth. Ideal for traders seeking automated trend-following and consistent long-term performance.
Non ci sono recensioni
2025.11.15 06:08
Trading operations on the account were performed for only 29 days. This comprises 15.76% of days out of the 184 days of the signal's entire lifetime.
