- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10 913
Profit Trade:
5 713 (52.35%)
Loss Trade:
5 200 (47.65%)
Best Trade:
1 218.43 USD
Worst Trade:
-643.20 USD
Profitto lordo:
124 044.95 USD (3 263 505 pips)
Perdita lorda:
-106 250.40 USD (3 229 947 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (607.94 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 271.04 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.10%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
1278
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
5.06
Long Trade:
5 071 (46.47%)
Short Trade:
5 842 (53.53%)
Fattore di profitto:
1.17
Profitto previsto:
1.63 USD
Profitto medio:
21.71 USD
Perdita media:
-20.43 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-1 104.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 950.51 USD (19)
Crescita mensile:
15.99%
Previsione annuale:
193.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3 518.22 USD (9.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.38% (3 518.22 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|10913
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|34K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 218.43 USD
Worst Trade: -643 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 19
Massimo profitto consecutivo: +607.94 USD
Massima perdita consecutiva: -1 104.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RockfortMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
