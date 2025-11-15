SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Cookie123
Pitakchon Wises

Cookie123

Pitakchon Wises
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
22 (91.66%)
Loss Trade:
2 (8.33%)
Best Trade:
2.34 USD
Worst Trade:
-0.21 USD
Profitto lordo:
14.95 USD (94 542 pips)
Perdita lorda:
-0.33 USD (31 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.71 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.18%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
69.62
Long Trade:
11 (45.83%)
Short Trade:
13 (54.17%)
Fattore di profitto:
45.30
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
0.68 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.21 USD (1)
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.21 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.44% (13.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 14
BTCUSD 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 5
BTCUSD 9
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 524
BTCUSD 94K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JFD-Live02
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 4
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 2
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
ICTrading-Live29
0.00 × 21
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 27
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
IMMFX-Real
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 29
ForexChief-Demo
0.00 × 3
Exness-Real20
0.00 × 17
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
496 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
eu
Non ci sono recensioni
2025.11.15 00:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.15 00:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Cookie123
30USD al mese
2%
0
0
USD
916
USD
1
54%
24
91%
100%
45.30
0.61
USD
1%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.