- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
22 (91.66%)
Loss Trade:
2 (8.33%)
Best Trade:
2.34 USD
Worst Trade:
-0.21 USD
Profitto lordo:
14.95 USD (94 542 pips)
Perdita lorda:
-0.33 USD (31 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.71 USD (12)
Indice di Sharpe:
1.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.18%
Ultimo trade:
34 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
28 minuti
Fattore di recupero:
69.62
Long Trade:
11 (45.83%)
Short Trade:
13 (54.17%)
Fattore di profitto:
45.30
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
0.68 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.21 USD (1)
Algo trading:
54%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.21 USD (0.02%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.44% (13.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|14
|BTCUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|5
|BTCUSD
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|524
|BTCUSD
|94K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.34 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +10.71 USD
Massima perdita consecutiva: -0.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 2
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
IMMFX-Real
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 29
|
ForexChief-Demo
|0.00 × 3
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 1
496 più
eu
