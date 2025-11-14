- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
30
Profit Trade:
24 (80.00%)
Loss Trade:
6 (20.00%)
Best Trade:
26.76 USD
Worst Trade:
-3.48 USD
Profitto lordo:
60.30 USD (256 869 pips)
Perdita lorda:
-10.15 USD (94 253 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (16.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
28.98 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
7.30%
Ultimo trade:
24 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
40 minuti
Fattore di recupero:
10.17
Long Trade:
27 (90.00%)
Short Trade:
3 (10.00%)
Fattore di profitto:
5.94
Profitto previsto:
1.67 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-1.69 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-4.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.93 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
4.93 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.37% (4.93 USD)
Per equità:
15.49% (204.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|50
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|163K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +26.76 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.98 USD
Massima perdita consecutiva: -4.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
TRADE BITCOIN WITH STEADY PROFIT
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
35USD al mese
4%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
1
100%
30
80%
100%
5.94
1.67
USD
USD
15%
1:500