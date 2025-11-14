- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
3 (75.00%)
Loss Trade:
1 (25.00%)
Best Trade:
98.45 USD
Worst Trade:
-10.16 USD
Profitto lordo:
114.50 USD (65 275 pips)
Perdita lorda:
-10.51 USD (10 161 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (114.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.50 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.65
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
55 minuti
Fattore di recupero:
10.17
Long Trade:
4 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
10.89
Profitto previsto:
26.00 USD
Profitto medio:
38.17 USD
Perdita media:
-10.51 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.16 USD (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.28 USD
Massimale:
10.23 USD (3.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|55K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +98.45 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +114.50 USD
Massima perdita consecutiva: -10.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
Exness-MT5Real7
|9.42 × 152
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni