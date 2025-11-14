SegnaliSezioni
Luis Diego Arroyo Jimenez

Gold Institutional Flow

Luis Diego Arroyo Jimenez
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2025 1%
VTMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
15 (71.42%)
Loss Trade:
6 (28.57%)
Best Trade:
19.92 USD
Worst Trade:
-15.22 USD
Profitto lordo:
117.38 USD (74 969 pips)
Perdita lorda:
-87.33 USD (151 248 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (70.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
70.58 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
72.79%
Massimo carico di deposito:
1.34%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
50 minuti
Fattore di recupero:
0.67
Long Trade:
3 (14.29%)
Short Trade:
18 (85.71%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
1.43 USD
Profitto medio:
7.83 USD
Perdita media:
-14.56 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-44.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-44.73 USD (3)
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
27.69 USD
Massimale:
44.73 USD (1.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.76% (42.60 USD)
Per equità:
0.87% (21.34 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 13
BTCUSD 8
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 43
BTCUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 6.4K
BTCUSD -83K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.92 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +70.58 USD
Massima perdita consecutiva: -44.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Signal based on Technical and Institutional Analysis

This signal trades mainly XAUUSD (Gold) using a combined methodology of:

Market Structure analysis

Institutional Supply & Demand zones

Strong Breakout entries

Liquidity-based pullbacks

Multi–timeframe confirmation (H1, M15, M5)

Strict risk management

Fixed Stop Loss and Take Profit on every trade


✔ Clear entries with a favorable Risk/Reward ratio
✔ No martingale or risky grid systems
✔ Strategy designed for consistent long-term growth
✔ Suitable for small, medium, and large accounts

📈 Objective: capture clean, high-probability movements on Gold while avoiding manipulation areas.

🔒 Responsible and disciplined trading only.



............

Non ci sono recensioni
2025.11.14 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Institutional Flow
30USD al mese
1%
0
0
USD
2.4K
USD
1
90%
21
71%
73%
1.34
1.43
USD
2%
1:500
