SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EVA BOT X
Aleksandr Makarov

EVA BOT X

Aleksandr Makarov
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
0%
RoboForex-ECN-3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
12.68 USD
Worst Trade:
-0.14 USD
Profitto lordo:
26.06 USD (1 082 pips)
Perdita lorda:
-0.14 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (25.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.27%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
185.14
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
186.14
Profitto previsto:
5.18 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-0.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.14 USD (1)
Crescita mensile:
102.83%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.14 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.09% (0.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCAD 3
EURJPY 1
GBPJPY 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCAD 25
EURJPY 1
GBPJPY 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCAD 1.1K
EURJPY 24
GBPJPY 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.49 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 1
ThreeTrader-Live
0.00 × 7
Exness-Real17
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.31 × 13
AxioryAsia-02Live
0.50 × 6
RoboForex-ECN
0.75 × 8
ICMarketsSC-Live19
1.41 × 17
Exness-Real9
2.05 × 19
ICMarketsSC-Live15
2.10 × 10
ICMarketsSC-Live10
2.44 × 9
ICMarketsSC-Live11
2.53 × 15
ICMarketsSC-Live09
2.88 × 8
ICMarketsSC-Live33
2.91 × 11
Tickmill-Live10
3.17 × 6
Axi-US06-Live
4.28 × 18
ICMarketsSC-Live05
4.50 × 2
FBS-Real-3
5.00 × 2
Axi-US09-Live
5.17 × 18
CWGMarketsSVGLtd-Live
6.67 × 9
Exness-Real4
7.33 × 3
RoboForex-ProCent-7
7.60 × 5
ZealCapitalMarketSC-Live
7.75 × 4
13 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.11.14 20:40
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 6.9% of days out of the 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 20:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.11.14 20:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 20:40
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EVA BOT X
99USD al mese
0%
0
0
USD
50
USD
5
60%
5
80%
100%
186.14
5.18
USD
1%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.