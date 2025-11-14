- Crescita
Trade:
5
Profit Trade:
4 (80.00%)
Loss Trade:
1 (20.00%)
Best Trade:
12.68 USD
Worst Trade:
-0.14 USD
Profitto lordo:
26.06 USD (1 082 pips)
Perdita lorda:
-0.14 USD (4 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (25.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.49 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.97
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.27%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
185.14
Long Trade:
3 (60.00%)
Short Trade:
2 (40.00%)
Fattore di profitto:
186.14
Profitto previsto:
5.18 USD
Profitto medio:
6.52 USD
Perdita media:
-0.14 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.14 USD (1)
Crescita mensile:
102.83%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.14 USD (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.09% (0.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|3
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|25
|EURJPY
|1
|GBPJPY
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|1.1K
|EURJPY
|24
|GBPJPY
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Best Trade: +12.68 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.49 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 7
|
Exness-Real17
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.31 × 13
|
AxioryAsia-02Live
|0.50 × 6
|
RoboForex-ECN
|0.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|1.41 × 17
|
Exness-Real9
|2.05 × 19
|
ICMarketsSC-Live15
|2.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|2.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.53 × 15
|
ICMarketsSC-Live09
|2.88 × 8
|
ICMarketsSC-Live33
|2.91 × 11
|
Tickmill-Live10
|3.17 × 6
|
Axi-US06-Live
|4.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live05
|4.50 × 2
|
FBS-Real-3
|5.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|5.17 × 18
|
CWGMarketsSVGLtd-Live
|6.67 × 9
|
Exness-Real4
|7.33 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|7.60 × 5
|
ZealCapitalMarketSC-Live
|7.75 × 4
