- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
6 (30.00%)
Loss Trade:
14 (70.00%)
Best Trade:
4 191.60 USD
Worst Trade:
-6 919.54 USD
Profitto lordo:
4 193.25 USD (465 939 pips)
Perdita lorda:
-10 116.13 USD (4 641 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 191.60 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
40.83%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
14 (70.00%)
Short Trade:
6 (30.00%)
Fattore di profitto:
0.41
Profitto previsto:
-296.14 USD
Profitto medio:
698.88 USD
Perdita media:
-722.58 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-9 972.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9 972.42 USD (4)
Crescita mensile:
-5.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9 982.15 USD
Massimale:
9 982.15 USD (9.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.01% (9 982.15 USD)
Per equità:
44.39% (47 839.62 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|SPXUSD
|1
|EURUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-5.8K
|SPXUSD
|-62
|EURUSD
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|379
|SPXUSD
|-119
|EURUSD
|-6
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +4 191.60 USD
Worst Trade: -6 920 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1.65 USD
Massima perdita consecutiva: -9 972.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "UNFXB-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
UNFXB-Real
|0.38 × 8
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-5%
0
0
USD
USD
105K
USD
USD
5
0%
20
30%
100%
0.41
-296.14
USD
USD
44%
1:100