- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
6.45 USD
Worst Trade:
-0.18 USD
Profitto lordo:
16.60 USD (24 327 pips)
Perdita lorda:
-0.18 USD (90 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (12.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.38 USD (3)
Indice di Sharpe:
1.07
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
9 secondi
Fattore di recupero:
91.22
Long Trade:
2 (33.33%)
Short Trade:
4 (66.67%)
Fattore di profitto:
92.22
Profitto previsto:
2.74 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-0.18 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.18 USD (1)
Crescita mensile:
5.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.18 USD (0.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|BTCUSD
|3
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|8
|BTCUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|4.2K
|BTCUSD
|20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.45 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +12.38 USD
Massima perdita consecutiva: -0.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|9.00 × 63
|
Exness-MT5Real22
|24.00 × 1
